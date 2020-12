Monterosa 2000: "Allenamenti atleti autorizzati FISI"

Grazie all'accordo tra FISI AOC e Monterosa 2000 S.p.A, alcune piste dell'Alpe di Mera saranno preparate e rese disponibili agli atleti autorizzati da FISI e dalle disposizioni del DPCM 03.12.2020.

L’art. 1, comma 10, lett. oo, sancisce che: …. gli impianti nei comprensori sciistici … possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Le giornate saranno concordate direttamente tra Monterosa 2000 S.p.A e FISI AOC Vercelli, che si occuperà di autorizzare gli atleti con elenco nominativo, di convogliare tutte le richieste di allenamento e di trasmetterle a Monterosa 2000 S.p.A ed alle Autorità competenti. Tutti i club che volessero fare richiesta di allenamento dovranno quindi rivolgersi a FISI AOC Vercelli, nella persona del presidente Celeste Brunelli, che completerà l'iter dirichiesta secondo le procedure.

Non potrà essere presa in considerazione o soddisfatta alcuna richiesta che non sia trasmessa direttamente a Monterosa 2000 S.p.A o ad altra persona rispetto a quanto sopra indicato. Si precisa che l'area sciabile è chiusa.Gli unici impianti in funzione saranno quelli a servizio delle piste riservate agli allenamenti degli atleti, limitatamente alle giornate ed agli orari richiesti ed autorizzati. Pertanto, e in accordo con quanto prescritto dal DPCM 03.12.2020, non è consentito il trasporto di persone diverse rispetto alle categorie di atleti e allenatori individuate dal testo del DPCM e autorizzate da FISI con elenco nominativo per ogni giornata.

Permane inoltre il fermo divieto ad uscire dalla pista o porzione di pista individuata per gli allenamenti e in nessun caso Monterosa 2000 S.p.A. potrà assumersi responsabilità per eventuali violazioni, soprattutto in caso di incidente. Infine come evidenziato dalla Legge 363/03 e dalla L.R. 2/09, sarà responsabilità del soggetto organizzatore dell'evento garantire la presenza dei dispositivi medico-sanitari obbligatori per quanto di competenza, e gestire la sicurezza di atleti ed allenatori. Le piste saranno dunque consegnate al soggetto richiedente e comunicato per iscritto all'inizio di ogni giornata.

L'accesso ed il transito nell'area sciabile sono vietati, salvo quanto sopra specificato.