Vaccino anticovid, conto alla rovescia: "Data fondamentale 29 dicembre. Siamo pronti dal 21 gennaio"

Nella giornata di ieri il Presidente della Regione, Alberto Cirio, in occasione della presentazione del piano vaccinazioni in Regione, ha chiarito quante dosi saranno utilizzate nella prima tranche e a chi saranno destinate. In totale, in questa fase, arriveranno 400.000 dosi, che saranno somministrate a circa 200.000 piemontesi.

La data fondamentale da fissare sul calendario è il 29 dicembre, quando potrebbe arrivare il via libera dell'autorità superiore per la sanità per l'uso del vaccino Pfizer. "Se così sarà, si aprirà il percorso per la distribuzione sul territorio - dice il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi, Antonio Rinaudo -. E di 287 luoghi di stoccaggio a livello nazionale, in Piemonte ci saranno 28 punti di somministrazione, presidi ospedalieri e sanitari spalmati tra le 8 province: sarà la stessa Pfizer a consegnarli a destinazione, via gomma".

In una prima fase toccherà al personale sanitario e delle Rsa, poi nella seconda fase il personale scolastico e le forze dell'ordine, quindi il resto della popolazione e più in generale, le fasce ritenute maggiormente esposte al contagio.

Nel frattempo, mentre anche negli USA tra meno di 24h inizieranno le vaccinazioni (il vaccino è lo stesso che sarà utilizzato in Italia), il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato la data di partenza per quanto concerne il nostro Paese. Si partirà, con ogni probabilità, già dai primi di gennaio.