Consiglio comunale, seduta in agenda lunedì 21 dicembre al teatro Sociale

Il Consiglio comunale di Biella tornerà a riunirsi in presenza, salvo nuove evoluzioni della crisi sanitaria in corso, a porte chiuse al teatro Sociale Villani. Appuntamento in seduta ordinaria lunedì 21 dicembre a partire dalle 14,30 con le tre interrogazioni in agenda.

Il consiglio comunale sarà a porte chiuse, la pubblicità sarà assicurata dalla diretta streaming attraverso i canali istituzionali. Sono in totale dodici i punti all'ordine del giorno.

L’ordine del giorno:

AFFARI GENERALI - RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 333 DEL 30.11.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20/22 - ANNUALITÀ 2020 (VB8/2020)” E DELIBERAZIONE G.C. N. 342 DEL 02.12.2020 AVENTE PER OGGETTO: “RAGIONERIA - EMERGENZA COVID 19 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2020/2022 - VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA – ADOZIONE”

RAGIONERIA - “REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE”

U.T. - URBANISTICA - VERIFICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE - INDIVIDUAZIONE AMBITI D’INTERVENTO

U.T. - ADEMPIMENTI EX L.R. N. 15/89 CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PER L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO

TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

TRIBUTI – DETERMINAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2021

TRIBUTI – REVOCA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

ATTIVITÀ ECONOMICHE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

ATTIVITÀ ECONOMICHE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

RAGIONERIA - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2019 – 2024: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE

LAVORI PUBBLICI – “MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CERVO – SPONDA DX- TRATTO TRA IL PONTE DELLA S.P. 142 E LA EX-DISCARICA COMUNALE DI VIA CANDELO MEDIANTE LAVORI DI SOMMA URGENZA” ART. 163 D.LGS. 50/2016E S.M.I. ED ARTT. 191 C.3 E 194 C.1 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. – RICONOSCIMENTO DELLA SPESA

MOZIONI: CONTROLLI FUORI DALLE SCUOLE ALLA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA

I lavori si chiuderanno alle 22.