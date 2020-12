"Piano nazionale di ripresa e resilienza, un quaderno ancora in bianco"

Gli economisti italiani (almeno, quelli che sanno di che cosa parlano…)stanno denunciando ad alta voce l’incapacità di questo governo ad allestire un vero e proprio piano di interventi con cui presentarsi, in modo dignitoso, al cospetto di quell’Europa che dovrebbe mettere adisposizione dell’Italia una impressionante quantità di denaro per lasciarsi alle spalle la crisi (sarebbe meglio dire “le crisi”, perché a quella economica, stagnante ed irrisolta, si è aggiunta quella sanitaria, che ha aggravato la prima).

Ebbene, a tutt’oggi, come denunciato dalle colonne di Italia Oggi dall’amico e collega Marcello Gualtieri, il foglio è ancora bianco. Una serie di buoni propositi ma niente di concreto, niente che possa convincere gli euro alleati che l’Italia saprà mettere a frutto il capitale di cui potrebbe disporre. A chi mastica un po’ di economia pare sin troppo facile osservare che per dare un vero e proprio shock all’economia sarebbe sufficiente un vero e proprio programma di digitalizzazione del Paese, una riforma strutturale del mercato del lavoro, ingenti investimenti in scuola, università, formazione professionale e una sforbiciata alla burocrazia che congela ogni iniziativa e tiene lontani gli investitori esteri.

A ciò dovrebbe essere appaiata una riforma epocale del fisco, che nel corso degli anni si è stratificato in modo mostruoso, imponendo obblighi ed adempimenti assurdi, onerosi e per lo più inutili, prelevando dal tessuto produttivo fino al 60% di quanto prodotto dalle imprese, sanzionando gli errori senza pietà alcuna ma incapace di effettuare un rimborso in tempi ragionevoli. Siamo arrivati, colmo dei colmi, ad assistere alla comica del decreto ristori quater che ha prorogato scadenze ormai scadute!

Se invece si legge la bozza del documento italiano "Piano nazionale di ripresa e resilienza" si capisce immediatamente l'enorme figura di guano che stiamo per fare con gli altri Paesi europei: mentre la Francia ha già dettato i tempi per i bandi per realizzare concretamente i suoi interventi, l'Italia riempie 125 pagine di niente. Per fare un esempio è utile citare il direttore de "Il Tempo" che, a proposito di digitalizzazione (citata in 57 pagine del documento), afferma che "non ci sono nemmeno quattro righe che spiegano quanti soldi e come verrebbero usati almeno per cominciare per digitalizzare almeno il citofono di Palazzo Chigi".

Ancora, per parlare di sanità, il documento del governo prevede che "con l’aumento della popolazione anziana, il SSN deve quindi orientarsi sempre di più ad una domanda di salute e a bisogni complessi, che necessitano di una offerta di servizi integrati della rete di assistenziale territoriale, quale elemento imprescindibile per garantire una risposta assistenziale appropriata ed efficace ai propri cittadini". Altro che supercazzola, anche il conte Mascetti si toglierebbe il cappello! E' ora di smettere di parlare di cabine di regia e task forces e iniziare seriamente a riempire i fogli bianchi del recovery, prima che l’Europa di comunichi che l’Italia non vedrà i miliardi del riavvio…