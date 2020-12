Vigliano piange il barbiere Giulio Meneghello

Lutto a Vigliano per il barbiere Giulio Meneghello, scomparso a 77 anni. Era conosciuto in paese per il suo salone in via Milano. Giulio lascia nel dolore i figli Andrea con Bettina e il figlio Pietro, Barbara con il figlio Pietro, Mara con Thomas e i figli Mattia e Giulia. Il rosario sarà recitato alle 16 di domani, domenica 13 dicembre, nella parrocchia dell'Assunta. Il funerale verrà celebrato invece alle 15 di lunedì 14 dicembre, sempre nella parrocchia dell'Assunta.