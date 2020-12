Soccorso Alpino Piemontese, attive per tutto l'inverno le unità cinofile da valanga

Da oggi e per tutto l'inverno iniziano i turni delle Unità cinofile da valanga del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nelle basi di elisoccorso dell'Emergenza Sanitaria regionale. In caso di slavina, infatti, il cane e il suo conduttore sono la risorsa in grado di individuare più rapidamente una persona sepolta e priva dell'Artva, la ricetrasmittente utilizzata per la ricerca del travolto.

Viste le attuali condizioni di innevamento e di pericolo valanghe sulle montagne piemontesi, i turni prenderanno avvio nelle basi di Cuneo-Levaldigi e di Borgosesia e potranno estendersi anche alla base di Torino, non appena le condizioni lo renderanno necessario, e saranno coperti dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il supporto del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.