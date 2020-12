Lessona, perde il controllo della sua auto e finisce fuori strada

Perde il controllo del veicolo e finisce fuori strada. È quanto accaduto nella giornata di ieri, 11 dicembre, in via IV Novembre a Lessona. Alla guida della Suzuki Splash una donna di 81 anni, residente a Casapinta: per lei nessuna ferita ma solo tanto spavento. Il veicolo è stato recuperato dal figlio mentre le forze dell'ordine si occupavano di rilievi e viabilità. Nell'uscire dalla carreggiata, la Suzuki ha toccato un muro ma il danno è stato minimo.