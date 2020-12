Incendio canna fumaria a Lessona, fiamme estese al tetto FOTO

Sono in corso in queste ore le operazioni di spegnimento di un incendio divampato prima delle 13 di oggi, 12 dicembre, in un'abitazione di via Orolungo a Lessona. Cinque le squadre di Vigili del Fuoco, dal comando provinciale di Biella e dal distaccamento volontario di Cossato, intervenute sul posto per domare le fiamme, che partite dalla canna fumaria hanno raggiunto una parte di tetto. La struttura è stata messa in sicurezza e dai primi riscontri nessuno sarebbe rimasto coinvolto.