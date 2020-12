Con la scomparsa della 92enne Francesca Zerbola se ne va un pezzo di storia di Cerrione

È stata stroncata dal covid la 92enne di Cerrione Francesca Zerbola, ricoverata all'ospedale di Ponderano. I funerali si sono tenuti lunedì, a Cerrione.

"Francesca porta con sé la storia di 92 anni del suo paese" racconta il sindaco Anna Maria Zerbola. "È nata, cresciuta e invecchiata a Cerrione. Negli anni ha messo a disposizione di tutti la sua lunga conoscenza della storia del paese, concedendo una bellissima intervista raccolta nel libro Cinque giorni con la morte".

Portava con sé grande entusiasmo, i suoi ricordi del periodo dell'ultima guerra, nelle classi di terza media. E sempre sottolineava: "Chi non ha vissuto quel periodo non può capire, è importante però che i ragazzi di oggi sappiano queste cose e non disprezzino mai la libertà, considerandola un bene acquisito. La si può perdere in tanti modi e da un momento all'altro".

Francesca lascia nel dolore il nipote Pietro, la nuora Anna, pronipoti, cugine e cugini che la ricorderanno con affetto. In foto, la donna affiancata dal primo cittadino Zerbola durante il taglio del nastro di un palazzo di Cerrione, vecchia sede del Comune e luogo in cui sono avvenuti momenti di guerra.