All Together for Biella, le felpe del Biellese per la beneficenza

Nel tentativo di unire lo spirito dei commercianti e dare un segnale di positività in questo particolare momento, la Pro Loco di Biella ha deciso di realizzare per il periodo natalizio delle felpe dal motto “All Together for Biella”.

L’indumento, realizzato con lo scopo di poter essere indossato all’interno di ogni esercizio, è disponibile in varie colorazioni e riporta sul fronte la scritta in corsivo e sul retro il logo di tutti coloro che vorranno partecipare.

Una parte del costo della felpa sarà devoluto in beneficenza. In caso di partecipazione mandare il quantitativo, la taglia e il logo a: biornshoes.com. Le felpe saranno disponibili anche per il pubblico presso Biorn e V2 Store.