Chef in pochi minuti con il Social Contest di Macellerie De Ruvo

I crudi pronti al consumo come il “Rucolino”, una battuta di carne cruda di cavallo con grana padano e rucola; la “tartare alla siciliana” con cipolla di Tropea pistacchio e mandorle tostate e la “tartare agli agrumi”.

I pronti a cuocere come lo “spezzatino di cavallo alle verdure”, uno spezzatino già completo di tutto che può essere pronto in 15 minuti.

Prodotti pronti in meno di 8 minuti senza non dover aggiungere null’altro che un po' di olio, come le “Tenerissime” di cavallo ai gusti barbecue, lime e zenzero, e griglia; i dadoni di sottofiletto alla birra; i dadini di pollo aromatizzati alla mediterranea, alle mandorle e al curry; il petto di pollo al limerosè.

Queste sono solo alcune delle innumerevoli proposte che ti faranno diventare “Chef in pochi minuti” con il il Contest che Macellere De Ruvo ha lanciato sulle sue pagine social.

Cucina un prodotto o un piatto acquistato nei negozi di Quaregna e Borgosesia, scatta una foto creativa o gira un breve video della tua preparazione, condividili con un post o una storia su Facebook o su Instagram utilizzando l'hashtag #chefinpochiminuti e tagga @deruvomacellerie*, e potrai diventare lo Chef del mese di Facebook oppure di Instagram.

"Ogni mese - dice lo staff di Macellerie De Ruvo - sceglieremo i 2 piatti più originali e decreteremo i due vincitori che , che riceveranno un buono spesa da 25 euro da utilizzare per i prossimi acquisti. Affinchè sia visibile anche a noi, il tuo post Facebook deve essere condiviso in modalità pubblica, così come il tuo profilo Instagram deve essere pubblico: solamente in questo modo potremo visualizzare le tue opere d'arte e avrai la possibilità di essere scelto".

Oltre che sulle sue pagine Facebook e Instagram, Macellerie De Ruvo ti aspetta a Quregna-Cerreto in Via Martiri della Libertà 11/A (tel. 01593769), ed a Borgosesia in Via Roma 7 (tel. 016322697). I negozi sono aperti dal martedì al sabato mattina, dalle 8 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30.