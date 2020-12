Cordar, ridefinite le tariffe sulle fontane pubbliche. Gli aggiornamenti nell'assemblea dei soci

Budget 2020, aggiornamento situazione economica, finanziaria e patrimoniale e durata della carica degli Amministratori nominati il 29 giugno dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con la presa d'atto del parere espresso dallo Studio Legale Weigmann. Questi i tre punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Cordar, che si è svolta giovedì 10 dicembre.

L'illustrazione del budget economico 2020 che prevede una chiusura del bilancio dell'anno in corso con un sostanziale pareggio è stata approvata all'unanimità; è stato poi presentato un aggiornamento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale che evidenzia il rispetto del budget definito.

"In relazione al terzo argomento - spiega il presidente Gabriele Martinazzo - con piacere ho constatato che tra i sindaci presenti, ad esclusione di un astenuto che ha ben definito la sua posizione in merito, tutti i Soci hanno espresso il consenso alla conferma di durata triennale del mandato dell'attuale CdA, compresi coloro che nell'Assemblea di giugno avevano votato a favore della lista che non includeva la mia candidatura.

L'Assemblea mi ha inoltre consentito di illustrare il recente raggiungimento di un importante obiettivo sul quale mi ero personalmente impegnato ad inizio del mio mandato: la ridefinizione tariffaria per le fontane pubbliche, i cui costi per il consumo andavano a gravare economicamente sulle amministrazioni comunali e che oggi, grazie all'accordo raggiunto con l'Autorità d'Ambito, recepiscono una importante riduzione a favore dei Soci.

Ringrazio i Sindaci per le gradite e numerose esternazioni di apprezzamento sul mio operato e su quello del CdA che rappresento, che certamente mi consentono di proseguire con entusiasmo nel lavoro intrapreso".