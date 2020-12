Centro raccolta Brianco, Acqua&Sole: “Il Consiglio di Stato conferma la correttezza del nostro lavoro”

Mercoledì 9 dicembre è stata pubblicata la sentenza, adottata nella camera di consiglio dello scorso 24 settembre, con cui il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Piemonte sui vizi, procedimentali e sostanziali, del diniego della Provincia di Biella alla costruzione del centro di raccolta amianto incapsulato in località Brianco di Salussola, ha dato ragione ad Acqua&Sole, la società pavese progettatrice dell’impianto.

Queste le dichiarazioni di Acqua&Sole dopo la pubblicazione della sentenza: “Non possiamo che essere contenti del fatto che il Consiglio di Stato abbia confermato la correttezza del lavoro che abbiamo svolto e dei passi procedimentali effettuati, prendendo atto anche della costante volontà di collaborazione col territorio che come azienda ci caratterizza, in questa come in altre iniziative intraprese”.

“Purtroppo questi passaggi giuridici –dichiarano da Acqua&Sole - non solo stanno dilazionando nel tempo la realizzazione di un’opera che promuoverebbe la soluzione di un problema per la salute dei cittadini, un problema reale e riconosciuto dai tecnici del settore e che peggiora giorno dopo giorno, ma stanno anche arrecando un danno alla nostra Società, che ha investito risorse per proporre un progetto di qualità e aggiornarlo per recepire le indicazioni migliorative degli Organi competenti”.

“Finora, come nel nostro stile, - precisano da Acqua&Sole - siamo stati estremamente collaborativi e rispettosi di tutte le opinioni che si sono sollevate sul tema del progetto, ma non accetteremo più ulteriori dilungamenti posti in essere sulla base di osservazioni sollevate pretestuosamente dai comitati al solo scopo di ottenere visibilità, più che di collaborare per una seria tutela dell’ambiente fondata su dati scientifici e di diritto, pertanto ci riserviamo per il futuro di richiedere il risarcimento dei danni a noi derivanti da azioni legali prive di fondamento: ognuno deve assumersi le proprie responsabilità per le proprie affermazioni e azioni”.