Addio a Paolo Rossi, l'amico Nicolò Zumaglini: "Un campione in campo e nella vita"

L'eroe del Mundial '82 è scomparso a soli 64 anni. Il suo nome, Paolo Rossi, echeggia ancora negli stadi spagnoli, nelle menti "du brazil" e in quelle tedesche. E lo si pronunciava tutto attaccato "paolorossi". Rossi, Rossi, Rossi, esultava narrando nella telecronaca Rai, Nado Martellini, alla tripletta inflitta da "Pablito" ai giallo oro. Il popolo era per le strade con clacson e bandiere. Il preludio di un'insperata vittoria del terzo titolo mondiale.

L'Italia oggi piange uno dei suoi campioni che più di tutti ricorderà. E tra loro uno dei suoi amici più cari, Nicolò Zumaglini. "Una persona squisita, generosa, gentile. Un campione in campo e nella vita. Abbiamo trascorso innumerevoli estati come vicini di ombrellone ai Bagni Bemi ai Ronchi di Massa. E' stato il testimone di nozze di mio cognato Niki Zanone e lui lo è stato al suo. Con lui hanno giocato insieme tutte le giovanile dalla Juventus, al Lanerossi Vicenza. Ma anche dopo che le strade si erano divise la loro amicizia non si è mai sciolta. Anzi rafforzata".

Paolo Rossi, già, oggi siamo tutti tristi, al di là del colore della maglia di club in campionato perchè l'azzurro non si discute. Unisce. Soprattutto dopo quella magica estate spagnola dell'82 che consacrò la squadra di Bearzot, Campione del Mondo. "Una persona squisita, generosa, gentile -continua Zumaglini- uno che non rifiutava mai una richiesta di autografo o di un selfie. La scorsa estate, al mare, abbiamo organizzato una specie di Masterchef dove io e Paolo eravamo i giudici. Una persona incredibile che partecipava alla vita fatta di cose semplici".

Poi, la mazzata. "Lui ha sempre sofferto di problemi di schiena -conclude Nicolò Zumaglini-. Sembrava fosse una banale ernia ma dopo l'intervento la diagnosi choc. A settembre gli ho mandato un messaggio per gli auguri di compleanno con l'idea di ritrovarci ancora insieme la prossima estate". Mesi che purtroppo non arriveranno mai. Ma dei mesi caldi però ci rimarranno quelli più belli, quelli dell'82, quelli del "Pablito" di Spagna e di quella Coppa del Mondo alzata davanti all'esultanza gioiosa del presidente della Repubblica Sandro Pertini. "Ciao Paolo ti porterò sempre nel cuore". E a quelle parole di Zumaglini si unisce anche il resto dell'Italia.