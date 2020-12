56° Rally Valli Ossolane, Tasinato: “Sarà una bella battaglia”

La 56esima edizione del Rally Valli Ossolane, che avrà luogo questo weekend, dovrà far fronte, in seguito alle numerose nevicate dei giorni scorsi, all’asfalto sdrucciolevole.

Il pilota Pierangelo Tasinato, però, è pronto e fiducioso sulle condizioni del manto stradale: “Nella mattinata abbiamo provato e devo dire che le strade risultano abbastanza pulite; certo nelle curve più difficili serve un po’ più di attenzione, ma anche le previsioni meteo per il weekend sembrano stare dalla nostra parte”.

Circa la prestazione il pilota biellese che gareggerà con la navigatrice Ornella Blanco Malerba, non ha dubbi: “Sarà senz’altro una bella battaglia, siamo in venti in classe R5 e questo la dice lunga. Un particolare ringraziamento, come sempre, agli sponsor Acquatec, Carrozzeria del Borgo, Raimondi e officine OMG”.