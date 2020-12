Viaggio virtuale di istruzione a Urbino. Azzolina: "E' 'partita' la prima A della secondaria di Salussola"

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) la prima A della scuola secondaria di primo grado di Salussola - Biella 'parte' virtualmente per un viaggio di istruzione di due giorni ad Urbino. Collegandosi dai loro dispositivi, i bambini di questa e di altre scuole che hanno aderito all’iniziativa CodyTrip, potranno conoscere nuovi luoghi di cultura, scoprire monumenti, visitare biblioteche, giocare imparando grazie a quiz interattivi.

Tutti i momenti di una normale visita didattica saranno replicati online, compresi quelli di socialità come il viaggio in pullman e i pasti. Ancora una volta le scuole dimostrano di sapersi reinventare, trovando soluzioni intelligenti per permettere alle alunne e agli alunni di continuare ad imparare anche la grande storia e cultura degli splendidi Comuni del nostro Paese.

Complimenti ai dirigenti scolastici e ai docenti per la passione e lo spirito di iniziativa che dimostrano anche in tempi di pandemia! Sono sicura che molti di questi bambini, grazie a questa esperienza, esprimeranno il desiderio di visitare Urbino, quando sarà possibile in presenza!. Queste le parole del ministro all'Istruzione Lucia Azzolina sulla sua pagina social.