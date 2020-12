Sabato 12 dicembre la campagna di Fratelli d’Italia “Compra italiano, compra locale”

Così il Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Fratelli d’Italia si mobilita a sostegno del prodotto italiano, dei prodotti tipici, dell’artigianato e del commercio locale. Ripartiamo acquistando nei negozi e nelle attività locali, molte delle quali a conduzione familiare, vera linfa del nostro territorio. La loro ripresa dipende anche da noi, dobbiamo sceglierli e in questo modo possiamo contribuire alla ripresa economica territoriale”.

“Se in questo periodo di blocco delle attività economiche abbiamo fatto ricorso agli acquisti online, da oggi abbiamo il dovere di comprare locale, di aiutare i nostri commercianti, i nostri artigiani e i piccoli negozi. Questi ultimi hanno accusato perdite economiche ingenti e pazientemente hanno atteso di ripartire, oggi hanno la possibilità di farlo al meglio col nostro aiuto.

È fondamentale sostenerli in questo momento difficile, oggi più che mai, acquistando prodotti italiani e del territorio. Ci avviciniamo alle festività del Santo Natale e pur tra mille difficoltà, divieti e ordinanze, i nostri negozianti si impegnano per cercare di ritornare alla normalità. Fratelli d’Italia è da sempre attenta alle problematiche delle categorie del nostro territorio ed è in prima linea nella difesa del Made in Italy e dei prodotti locali”.

E sempre Franceschini: “In occasione del Natale il Partito di Giorgia Meloni organizza un gazebo a Biella, via Italia angolo via Gramsci, dalle 15 alle 18, nel quale chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo - grazie all’impegno dei nostri volontari - con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.