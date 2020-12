Pella e Castelli (Anci): "Superamento dpcm per piccoli comuni intervento logico e doveroso"

"Consentire il ricongiungimento famigliare di chi vive a pochi chilometri di distanza, ma in comuni diversi è, finalmente, una dimostrazione di ascolto da parte del Governo e di consapevolezza che l'Italia è fatta, al pari, di grandi città e di comuni di minor dimensione demografica". A parlare Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario ANCI, e Massimo Castelli, sindaco di Cerignale e coordinatore nazionale dei piccoli comuni ANC.

"Si tratta di una soluzione molto attesa da tutti i sindaci e amministratori di piccoli comuni - commentano - che rappresentano i due terzi del totale essendo quasi seimila i Comuni con meno di cinquemila abitanti, e dagli stessi cittadini che si sono sentiti mal compresi e penalizzati. Una richiesta reiterata anche da tutte le forze politiche parlamentari, esito di una mediazione condotta fin da subito (dall'annuncio dei contenuti dell'ultimo Dpcm) da parte nostra come ANCI insieme al Presidente Decaro. Giusto riconoscere la possibilità a tutti i cittadini, così come alle attività dei piccoli centri, soprattutto della ristorazione, di trascorrere un Natale sereno insieme ai propri cari e parenti più stretti. Un intervento logico e sensato che darà la possibilità a molte famiglie di ritrovarsi e, anche in questo modo, di lottare contro l'isolamento e la solitudine cui questa pandemia ci ha costretti".