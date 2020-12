Innovazione, il Ministero dell’Istruzione riceve “Premio dei Premi 2020” per il progetto “La Rendicontazione sociale delle scuole”

Il Ministero dell’Istruzione è tra le istituzioni premiate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’XI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, per il suo progetto “La Rendicontazione sociale delle scuole”.

Il Premio è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la Fondazione Cotec, su concessione del Quirinale. Viene conferito annualmente a pubbliche amministrazioni, imprese industriali e di servizi, banche, studi di design e start up accademiche che abbiano realizzato significative innovazioni.

La cerimonia si è svolta questa mattina in videoconferenza, alla presenza del Capo dello Stato, con la partecipazione della Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.

Il Progetto “La Rendicontazione sociale delle scuole” si inserisce nel più ampio processo di innovazione interno al Ministero dell’Istruzione per garantire, attraverso la semplificazione e la dematerializzazione, un’amministrazione sempre più efficiente, trasparente, sensibile alle esigenze delle cittadine e dei cittadini.