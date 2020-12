L’Ape Speziale, cosmetici biologici artigianali made in Piedmont

L’Ape Speziale, un’officina artigianale di saponi naturali e affini. Nato dalla passione per tutto ciò che la natura ci offre e dalla bontà e le infinite proprietà di un prodotto veramente naturale, quest'anno il brand compie nove anni. A dare vita al marchio nel 2011 è stata Elisabetta Servente, che ha trasformato la sua passione in un lavoro creando un laboratorio cosmetico di saponi e unguenti.

I saponi sono a base di olio extra vergine oliva, cera d’api biologica, miele biologico e profumati oli essenziali. Tra i numerosi prodotti per la cura della pelle possiamo trovare un sapone sgrassante alla propoli per i problemi di acne e, per una pelle morbida e levigata, l’Ape Speziale vi propone il sapone esfoliante al caffè.

L’Ape Speziale collabora anche con il territorio: una parte delle materie prime proviene da aziende nel Biellese come il latte di capra biologico fornito dall’azienda agricola Cà D’Andrei, la cera, il miele e la propoli che provengono dall’apicoltura Dario Monteferraio, il sapone per capelli alla birra nato in collaborazione con il Birrificio Un Terzo di Candelo e il latte di mucca Pezzata Rossa dell’azienda agricola Rosso Baietto di Netro.

Nel rispetto dell’ambiente, tutti i saponi sono plastic free e avvolti in una confezione in carta. Sul sito web www.apespeziale.it potete trovare una vasta gamma di prodotti con materie prime ricercate e di ottima qualità, sapone per capelli, polvere dentifricia, un portentoso unguento, burro per labbra, un balsamo da massaggio e molti altri articoli.

Tanti i prodotti sullo shop online, per dedicarsi una coccola in più o per un regalo adatto ad ogni occasione. E con il Natale alle porte, l'Ape Spaziale propone i suoi meravigliosi cestini, componibili a piacimento.

L'Ape Speziale è anche su Facebook l_ape_speziale e su Instagram l_ape_speziale.

Oltre al negozio sul sito web e ai social, il laboratorio è disponibile solo su appuntamento. Per info e prenotazioni telefonare al numero 335/6853192.