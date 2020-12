Ucid Biella: "Incontro di preparazione al Santo Natale con S.E. Mons. Vescovo"

"Da molti anni abbiamo la tradizione di un incontro di preparazione al Santo Natale e alla Santa Pasqua con il nostro Vescovo. Quest'anno, per le condizioni che tutti conosciamo, non è stato possibile farlo di presenza. Ho pensato tuttavia di chiedere a Monsignor Roberto la possibilità di effettuare in videoconferenza questo importante momento.

Grazie alla sua disponibilità, abbiamo la possibilità di una video conferenza di preparazione al Santo Natale venerdì 11 dicembre alle 21. Monsignor Roberto ci dà una disponibilità di circa mezz’ora, che sicuramente sapremo valorizzare al massimo.

Mi scuso con voi per avermi comunicato questa opportunità all'ultimo momento, ma non è stato possibile prima e sono certo che comunque apprezzerete questa iniziativa che ci consente questo importante momento di preparazione al Natale.

Il link di collegamento è il seguente:https://bit.ly/Incontro11-12-2020 Avendo già dovuto saltare l'incontro di preparazione alla Santa Pasqua, questa occasione è ancora più preziosa. Ringrazio di cuore Monsignor Roberto". Questa la nota stampa di Ucid Biella.