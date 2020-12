Open day "virtuale" per il plesso scolastico di Valle Mosso e Pettinengo

Quest’anno scolastico si è rivelato sin da subito un anno particolare, strano: il paradigma scuola -casa è stato ribaltato a marzo quando prontamente è stata attivata la didattica a distanza. Oggi dopo ore di lezioni, riunioni e assemblee virtuali è giunto il momento di ripensare anche ad un evento come l’open day che, in situazione normale, vedeva le scuole accogliere le famiglie in una visita “partecipata”.

Il tour virtuale sarà un vero e proprio “giro a scuola … da casa”, guiderà le alunne e gli alunni con le loro famiglie tra i corridoi, nelle aule, all’interno dei laboratori, in biblioteche e palestre, mense e cortili alla scoperta di una scuola tutta da far rivivere in presenza il prima possibile. Ogni plesso dalle scuole dell’Infanzia, alle scuole Primarie alle secondarie di I grado di questo Istituto organizzerà il proprio appuntamento virtuale sulla piattaforma Meet in orario pre-serale o serale per agevolare la partecipazione delle famiglie.

I partecipanti potranno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e interagiranno direttamente con gli insegnanti, che forniranno spiegazioni su orari, attività, progetti e proposte per l’anno 2021/22 del singolo plesso. Ci attende un mese di dicembre ricco di appuntamenti e ci auguriamo che le famiglie vogliano cogliere anche questa opportunità e questa sfida. Un consiglio per i genitori: chiedete e fatevi un’idea tutta personale.

Il personale dell’IC Valle Mosso-Pettinengo è a vostra disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie! Ecco gli appuntamenti a cui non potete assolutamente mancare. Nella foto della locandina troverete tutti i dettagli.