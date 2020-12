Piemonte e Biella in zona gialla, ecco cosa cambia

L'annuncio è previsto per oggi, ma ormai ci sono pochi dubbi. Da domenica il Piemonte, insieme alla Lombardia, abbandonerà la zona arancione per passare in quella gialla. Ma in concreto cosa cambia? Cosa si può e non si può fare con la nuova classificazione?

La novità principale è la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18, quindi per i turni di colazione e pranzo, una grossa boccata d'ossigeno per le attività in vista di feste a capienza ridotta. L'asporto rimane consentito fino alle 22, quando scatta il coprifuoco. Gli altri negozi restano aperti a condizione che garantiscano la distanza di almeno 1 metro tra i vari clienti e nei giorni festivi e prefestivi rimarranno chiusi gli esercizi commerciali all'interno di centri commerciali e mercati, salvo farmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole. Rimangono ancora chiusi cinema, musei, palestre e piscine. Fermi anche gli impianti sciistici fino al 7 gennaio, quando il governo ne ha promesso la riapertura.

Stessa data per le lezioni in presenza nei licei, salvo che la Regione scelga anche stavolta di operare diversamente. Cade il divieto di spostamento tra Comuni e anche tra Regioni. In questo secondo caso, però, sono consentiti gli spostamenti solo in altre Regioni dello stesso colore, quindi gialle (Liguria e Lombardia sì, Valle d'Aosta no). Attenzione: l'attraversamento dei confini regionali è consentito solo nella settimana dal 13 al 20 dicembre. Dal 21 entrerà in vigore il nuovo Dpcm che lo vieta.

Nei giorni del 25, 26 dicembre e 1° gennaio non si potrà uscire dal proprio Comune (ma su questa norma sono attese modifiche). Invariato il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del mattino per tutta Italia. Si possono trasportare altre persone in macchina, ma solo 2 ed entrambe nei sedili posteriori, più l'immancabile mascherina. Niente fiere e mercatini di Natale, proseguono le messe ma dovranno concludersi entro le 22 anche a Natale.