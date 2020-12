Abbigliamento, calzature e non solo: Apre a Biella il Globo FOTO

Con 100 centri in tutta Italia, di cui cinque in Piemonte (Torino, Beinasco, Madonna dell’Olmo nel Cuneese e Alessandria), ora è anche a Biella: è stato inaugurato ieri, giovedì 10 dicembre, il centro commerciale il Globo. Abbigliamento uomo donna e bambino, calzature, abbigliamento sportivo, intimo, valigeria, pelletteria e accessori: il centro dispone di un’ampia gamma di prodotti e sorge in una posizione strategica, nello spazio di Corso Europa che nei decenni ha ospitato grandi colossi quali Aiazzone e Mercatone Uno. Il centro, in corso Europa 15 a Biella, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20,30.