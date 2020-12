A spasso per Vigliano con micino sulle spalle, curiosità tra i cittadini

Questa mattina 11 dicembre ha destato particolare curiosità tra i cittadini di Vigliano la presenza di una signora a passeggio con i suoi amici a quattro zampe: al guinzaglio aveva non solo il cane Macchia a farle compagnia, ma anche un piccolo micino di nome Sbirulina, ben accovacciato sulle sue spalle. Tranquillo e interessato al mondo che lo circondava. Molti, a debita distanza per le normative anticovid, hanno immortalato la scena e fatto domande alla signora, specialmente per quel gattino così grazioso.

"Stavo cercando un bar per prendere un cappuccino d'asporto e molti mi hanno osservata e fermata. Incuriositi dalla mia Sbirulina" ha confidato la signora. Certamente una nota di colore positiva in questo mese di dicembre 2020 atipico e contrassegnato dall'emergenza sanitaria.