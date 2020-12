Ristorante pizzeria La Pace pronto alla riapertura: Da domani servizio al tavolo tutti i giorni a pranzo FOTOGALLERY

Il momento tanto atteso è arrivato. Da domani, 13 dicembre, con il passaggio del Piemonte a zona gialla i ristoranti riapriranno anche con servizio al tavolo fino alle 18, mantenendo ovviamente domicilio e asporto fino alle 22. Anche La Pace, che in questi mesi di lockdown non ha mai smesso di servire i suoi clienti, riapre con possibilità di consumare al tavolo tutti i giorni a pranzo.

Cavallo di battaglia del locale di via Garibaldi è senza dubbio la pizza senza glutine, con cui Luigi Apicella si è classificato primo al Campionato Mondiale della Pizza 2013. Il suo nome è "Penelope": base bianca con crema di zucca, fiori di zucca, mozzarella di bufala Campana d.o.p, rosmarino e, in uscita, petto d’oca affumicato. Alla pizza al glutine si affianca la classica, quella in teglia e la “Moreschina”, con impasto a base di farina multicereali.