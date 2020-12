Oropa - Il rifugio Savoia nella solitudine della montagna innevata. Quando riaprirà? VIDEO

Il rifugio Savoia, situato nella conca di Oropa, nota per lo sci alpinistico, sorge su fondamenta datate 1934 e, proprio per questo motivo, andrebbe smantellato e riedificato.

Per anni considerato un punto di riferimento e di ritrovo dove, dopo una bella sciata o una visita in montagna, si poteva mangiare qualcosa o anche solo bere una cioccolata calda, il rifugio Savoia ha chiuso i battenti ormai da mesi. Noi, nella speranza di vedere al più presto progetti concreti per farlo rivivere, abbiamo approfittato della quantità di neve caduta nei giorni scorsi per evidenziare il potenziale di una struttura simile in un luogo così suggestivo.