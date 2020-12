Covid e Natale a Sandigliano: parla il sindaco Masiero

Il sindaco di Sandigliano Mauro Masiero, ai taccuini di Newsbiella, si è pronunciato circa la situazione Covid del suo Comune: “Fortunatamente, numeri alla mano, la situazione positivi si è decisamente ridimensionata. Un grazie ai cittadini che hanno sempre seguito le norme per la prevenzione del contagio in modo esemplare".

Il Comune, nonostante le piccole dimensioni, si è attivato in aiuto a tutte le famiglie che hanno subito un calo del reddito: “Stiamo ultimando la raccolta delle adesioni per il progetto di solidarietà alimentare; partiremo molto presto con l’erogazione dei buoni spesa”. Per quanto concerne il Natale, che quest’anno è inevitabilmente contrassegnato dall’emergenza sanitaria, il sindaco ha sottolineato l’importanza nel mantenere un atteggiamento prudente: “Nonostante il Natale sia un momento di incontro e di condivisone, per quest’anno abbiamo preferito non dare luogo a particolari manifestazioni o iniziative e questo per evitare di dissipare gli sforzi collettivi fatti sino a questo momento”.

In chiusura, un accenno da parte del primo cittadino circa gli interventi comunali in seguito all’alluvione dell’ottobre scorso: “Siccome si sono verificati parecchi allagamenti, stiamo contattando i proprietari delle strutture interessate per provvedere alla necessaria manutenzione anche allo scopo di prevenire altre situazioni di questo genere”.