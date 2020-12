Covid-19, l’Assessore Regionale Icardi risponde ai sindaci Biellesi

I problemi della della piattaforma informatica regionale in cui vengono caricati, da parte dei medici di base i dati dei soggetti positivi e di coloro in quarantena a casa. L’approvvigionamento del vaccino antinfluenzale. L’inquadramento dei medici specializzandi che svolgono l’assistenza domiciliare presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. La scarsa disponibilità di medici ed infermieri sul territorio.

Questi i temi trattati nell’incontro on line di ieri, giovedì 10 dicembre, sulla gestione condivisa dall’emergenza sanitaria, indetta dalla Provincia di Biella, a cui hanno partecipato il Prefetto Franca Tancredi, il Commissario ASL Diego Poggio, gli Assessori Regionali Luigi Icardi, Elena Chiorino e Chiara Caucino, il Consigliere Regionale Michele Mosca, le organizzazioni sindacali ed i sindaci biellesi.

“Ringrazio chi ha partecipato - dichiara il Vice Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - perché non era scontato ne ovvio che partecipassero”.

I sindaci biellesi lamentano problemi di visibilità sulla piattaforma informatica e numeri differenti rispetto all’unità di crisi regionale. “Comprendiamo che questa piattaforma, per la prima volta, parla a tantissime amministrazioni, – continua Emanuele Ramella Pralungo – ma presenta un grosso problema di caricamento dati. Abbiamo invitato l’Assessore alla Sanità Icardi a risolverlo velocemente, perché, se non riusciamo caricare sulla piattaforma i soggetti positivi, abbiamo una situazione in cui qualcosa ci sfugge: situazione che non ci possiamo permettere se vogliamo ridurre la pandemia”.

L’assessore regionale ha ammesso i rallentamenti della piattaforma sul caricamento dati, e ha chiesto ai sindaci di segnalare altri problemi tecnici. “Ci impegniamo a farla funzionare – afferma Icardi – in modo che i medici di base abbiano la possibilità, in tempo reale, di tracciare i dati dei loro pazienti e contatti stretti, e caricare le liberatorie non appena i laboratori comunicano gli esiti negativi. Dal punto di vista dei difetti di visibilità per i sindaci, porterò al tavolo di controllo e al Corsozio Servizi Informatici Piemonte le segnalazioni che loro mi faranno. Abbiamo già avuto problemi sulle linee di questo primo esperimento di software condiviso e ed è stato risolto potenziando le apparecchiature”.

In tempi di covid, manca il vaccino antinfluenzale. “Ho sollevato personalmente all’Assessore Icardi questa questione segnalatomi dai medici di famiglia, – spiega Ramella Pralungo - chiedendo quando la Regione sarebbe stata in grado di fornire altre dosi di vaccino antinfluenzale . Icardi ha risposto che un’azienda non ha mantenuto gli accordi di fornitura, ma la Regione ha già trovato una soluzione alternativa, con altre dosi in parte già in distribuzione ed in parte di prossima distribuzione ai medici di base, e sta lavorando per reperire le dosi necessarie a coprire la percentuale di medici d oggi scoperta”.

Manca il vaccino antinfluenzale e manca, secondo i sindacati, anche il personale medico ed infermieristico, nonostante che ASL Biella, nel 2020, abbia assunto 31 dirigenti medici più 19 per il covid, 36 medici per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, 26 infermieri più 36 infermieri per il coronavirus. Sul punto è intervenuto il Commissario Diego Poggio: “Nel 2020 Asl Biella ha effettuato un numero consistente si assunzioni di medici ed infermieri, attingendo sia le nostre graduatorie in essere, che quelle utilizzate anche da altri in modo continuativo: le nostre chiamate hanno utilizzato come criterio di preferenza la residenza in provincia di Biella, ma, in molti casi, abbiamo ricevuto rifiuti proprio dalle persone residenti nel Biellese”.

In tema di personale medico, si è discusso anche dell’inquadramento dei medici specializzandi nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, le unità attive tutti i giorni dalle 8 alle 20, composte da un medico ed un infermiere, che hanno il compito di valutare, su segnalazione del medico di famiglia o del pediatra, i pazienti covid positivi o sospetti, a domicilio oppure dimessi dal pronto soccorso o dal reparto. “Non ci possiamo permettere – sottolinea il vice presidente della Provincia - che le USCA vadano in difficoltà di personale, perché si occupano dei malati non ospedalizzati. Ad eccezione delle situazioni gravi, abbiamo bisogno che la gente non venga ospedalizzata per allentare la pressione sul sistema sanitario. L’Assessore Icardi ci ha riferito di essere a conoscenza della questione e che ci sta lavorando”.