Chirurgia ai tempi del Covid, un paziente: "Urologia? Sorpreso dalla dedizione e attenzione ricevuta"

Essere ricoverato, sottoposto ad intervento chirurgico, ai tempi della pandemia, non sempre sono facili e scontati alcuni comportamenti da parte del personale sanitario. Ecco la testimonianza di un cittadino che ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza. "In un periodo dove tutti e tutto sono tristi e negativi è bello vedere qualche raggio di sole. Sono stato ricoverato in urologia poche settimane fa per un intervento importante, in un momento dove la sanità è concentrata quasi completamente sull’ emergenza COVID, quasi come se per il resto non ci sia né tempo nè spazio da parte dei sanitari.

Nella realtà, la mia esperienza nel reparto di urologia, diretto dal dr Zaramella, è stata più che positiva. Mi ha sorpreso la dedizione e l'attenzione al paziente in ogni momento del ricovero, da parte del personale medico, infermieristico ed ausiliario, di giorno ma anche nelle ore notturne.

Complimenti, perché in un periodo dove i parenti hanno gli accessi limitati, mai mi sono sentito solo. Quindi, un grazie a tutti....in primis al direttore dr Zaramella e al caposala Francesco Ferranti, per la loro professionalità e disponibilità, comandanti di una splendida realtà dell'ospedale di Biella. Un pensiero anche tutto il personale di sala, professionale ma al tempo stesso pronto alla battuta per alleggerire il momento. La direzione dell'ospedale ha saputo mettere insieme un tesoro che spesso non viene riconosciuto. Grazie, spero possiate pubblicare queste poche righe...fanno bene a tutti".