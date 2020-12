Biella - Ieri la riunione Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

Il Prefetto Franca Tancredi ha riunito ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per un punto di situazione sulle ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 da implementare nell'imminenza delle festività natalizie, tradizionalmente connotate da maggiori opportunità di incontro e di spostamento. Oltre alle FF.00., al Presidente della Provincia e al Sindaco del Comune di Biella, hanno partecipato al Comitato i rappresentanti provinciali di ASCOM Confcommercio, C.N.A., Confartigianato, Confesercenti e Federalberghi, ai quali è stato chiesto di sensibilizzare gli associati sul rispetto dei protocolli di settore, affinché venga garantita la permanenza di quelle condizioni che, sinora, grazie anche al responsabile comportamento degli stessi esercenti, hanno consentito di attivare e far rispettare le misure igienico sanitarie a tutela della salute dei cittadini.

L'obiettivo è evitare che si verifichino situazioni di rischio nelle aree e all'interno dei siti dove si svolgono le attività commerciali così come scongiurare che, all'esterno, si creino assembramenti tra quanti sono in attesa di entrare nei negozi. Si dovrà continuare a monitorare gli ingressi, che saranno contingentati, il distanziamento tra le persone, che non potrà essere inferiore a un metro, e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, a copertura delle vie respiratorie. Importante è altresì l'osservanza di ogni precauzione a tutela di tutti gli operatori del settore e dei lavoratori.

Proseguiranno, a tal fine, verifiche congiunte da parte dei gruppi interforze, con la partecipazione del NIL dell'Arma dei Carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro, dirette ad accertare il rispetto delle misure previste dagli appositi Protocolli. Nelle aree caratterizzate dalla presenza diffusa di punti vendita e, comunque, nelle zone di maggiore aggregazione, saranno intensificati i controlli, discreti ma puntuali, da parte delle Forze dell'Ordine e delle Polizie municipali, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi.