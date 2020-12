11 dicembre, Giornata Internazionale della Montagna. Uncem: "Le sfide dei territori solo le sfide del Paese"

Le sfide e le necessità dei territori montani italiani sono le sfide e le opportunità del Paese. Contrasto all'abbandono e allo spopolamento, riorganizzazione dei servizi, costruzione di strategie di sviluppo sostenibile, relazioni istituzionali chiare ed efficaci, gestione forestale, riduzione del digital divide, introduzione di una fiscalità pubblica e privata più equa, valorizzazione delle filiere agricole e turistiche, innovazione per rigenerare i borghi.

Sono solo alcune delle necessità che Sindaci, Amministrazioni locali, comunità intere, terzo settore, pongono oggi alla Politica, alle Istituzioni, al mondo economico, nella Giornata internazionale della Montagna. "Sono missioni, non banali impegni - evidenzia Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - Sono sfide dell'Italia, non solo del 54% del territorio 'montano'. C'è un cambio di paradigma culturale in corso, che diventa anche istituzionale, politico, economico, operativo. Occorre lavorare non separando la montagna e riducendola a riserva bisognosa di aiuto. Bensì in uno stretto patto tra territori, urbani, montani, rurali italiani. Coesione e corresponsabilità. Un patto che è l'unica soluzione per l'uscita da questa pandemia ricucendo il paese e interpretando le complessità, valorizzando specificità e puntano sulle comunità".

Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte: "Sappiamo essere resistenti e resilienti. Lo riaffermiamo oggi, come ogni giorno. La montagna è unita nell'affrontare le emergenze e anche tutte le sfide della pandemia e del cambiamento climatico. Non da soli. Ma insieme. Questa è la forza che impariamo dalla storia e dal futuro delle nostre comunità. È un monito per tutto il Paese".