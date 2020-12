I menù di Natale e Capodanno del ristorante La Lira

Il ristorante La Lira, per quest’anno, ha pensato di proporre alla sua clientela un menù speciale, ideato per il Natale e per le feste, da gustare direttamente al ristorante La Lira oppure a casa. Il menù sarà disponibile il giorno della Vigilia, a Natale e a Santo Stefano.

Per Capodanno invece, verrà proposta una variante che concilierà la tradizione e l’innovazione che, da sempre, contraddistinguono La Lira.

È possibile prenotare il menù di Natale anche online, sul sito (https://www.ristorantelalira.com/news-ed-eventi#MenudiNatale2020), così come quello di Capodanno (https://www.ristorantelalira.com/news-ed-eventi#MenudiCapodanno2020), oppure chiamando allo 015 2520788. Saranno sempre attivi i servizi “delivery” di consegna a casa e di asporto.

“Quest’anno più che mai, è importante supportare le realtà locali” - commenta lo Chef Pietro Calcagno - “Abbiamo pensato di realizzare un regalo diverso dal solito, che rappresenti un piccolo gesto che possa far felice i propri cari e sostenere la nostra attività: la gift card, per una cena o un pranzo, con la possibilità di scegliere l’importo da offrire. Oppure, regalando una cena o un pranzo ai propri cari per far sentire loro la vicinanza e festeggiare comunque il periodo natalizio vicini, magari inviando a domicilio lo stesso menù che è stato ordinato per la propria famiglia”.

