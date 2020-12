Patelli, Lega: “La riforma del Mes approvata ieri sottomette l’Italia alla Troika”

“La riforma del Mes che è stata approvata ieri svende i nostri interessi nazionali: interessi che la Lega per Salvini Premier ha sempre difeso. La Maggioranza sottomette l’Italia alla Troika”. Con queste parole l’onorevole Cristina Patelli commenta un passaggio della riforma che reputa assolutamente deleterio.

“Da tempo sosteniamo che il Mes sia un ricatto dei mercati e della finanza internazionale – spiega l’onorevole -. E’ un ricatto travestito da riforma, ideato per far fallire i debiti pubblici dei Paesi dell’eurozona sul modello della Grecia. L’Italia rischia di fare la stessa fine, incluso il dover pagare i fallimenti delle banche tedesche”.

Col Mes – sostiene da tempo la Lega - si sottoscrive un debito con un creditore privilegiato e ricordo che l’istituto del Mes è una finanziaria indipendente basata in Lussemburgo e non sottoposta a nessuna legislazione.

Sottolinea poi l’onorevole Patelli: “Il M5S aveva votato con la Lega contro questo meccanismo europeo di stabilità un anno e mezzo fa. Ieri, invece, il M5S ha tradito se stesso e gli italiani che hanno avuto fiducia in un programma elettorale che non voleva il Mes. Cosa sono dunque, servi o vigliacchi?”.

E poi conclude: “Abbiamo perso ttre settimane in Parlamento per parlare di omotranslesbofobia e di Decreto Clandestini: di cose che nulla hanno a che fare con le vere necessità ed urgenze del Paese in un momento storico come questo. Da una parte il Governo chiude in casa gli italiani, ci toglie il diritto al Natale da trascorrere con i nostri cari (cosa che non avviene nel resto d’Europa), andando avanti a DPCM e sprecando miliardi in bonus monopattini, in bandi per sedie rotanti inutili mai arrivate e dall’altro si dimentica di pagare le casse integrazioni, obbligando al fallimento migliaia di imprese, di bar, ristoranti, alberghi, palestre, negozi senza voler affrontare seriamente le questioni di reale necessità: basta elemosine, servono programmi di ristoro dignitosi ed efficaci”.