Mascherina griffata con il logo del comune per il sindaco Corradino: "Un regalo inaspettato"

Un regalo del tutto inaspettato per il sindaco di Biella, Claudio Corradino: una mascherina griffata con il logo della città di Biella. A pensarci è stato Antonino Barone, giovane esponente della Lega.

"Alle 4 di questa notte mi è venuta l'idea -racconta Barone- così stamattina mi sono recato in negozio in via Italia e l'ho consegnata a lui alle 15. Sono contento che sia piaciuta questa mia idea".

"Mascherina in assetto istituzionale con logo del Comune -commenta Corradino-. Grazie del simpatico pensiero di Natale giunto a sorpresa dal nostro Antonino. E come di consueto, invito rivolto a tutti, quando siamo con le altre persone utilizziamo la mascherina.