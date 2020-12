Centrolegno, il regno del ‘Fai da Te’ di qualità

Nato come distributore all'ingrosso di pannelli e semilavorati in legno, oggi Centrolegno fornisce in maniera completa grandi clienti come falegnamerie e mobilifici, grazie ai precisi servizi di lavorazione del legno (taglio, bordatura, sagomatura), al vastissimo assortimento di materiale proposto e all’alta qualità dei prodotti utilizzati e venduti. Varie tipologie di pannelli, di spessori e di finiture, alcune delle quali molto ricercate, rientrano nella vasta gamma offerta dall’azienda. Inoltre, punto forte dell’attività, è la consulenza per la realizzazione di progetti, tra cui la completa ristrutturazione delle cucine, fornendo top cucina su misura disponibili in diversi colori, spessori e materiali; a disposizione, oltre ai laminati classici, anche le linee più innovative come Fenix o HPL.

Dalla lavorazione dei materiali, l’azienda ha successivamente aperto le porte anche ai privati ampliando i propri servizi verso il mondo del fai da te, con accessoristica per la casa ricercata e bricolage, che spazia dalle belle arti, al decoupage, alla modellazione. Tra i servizi a disposizione, Centrolegno dispone di forni appositi con cui cuoce i lavori di terracotta realizzati dai propri clienti. In negozio si potrà trovare tutto il necessario per realizzare composizioni di floristica e, tra le richieste più particolari, anche il materiale per le nuove tecniche del feltro, come il fommy per realizzare i pupazzi.

Le esperienze dell’attività e la qualità dei materiali utilizzati, permettono a Centrolegno di collaborare con aziende di qualsiasi dimensione, dalle realtà più grandi, sino alla realizzazione di progetti più piccoli.

Simpatia, prontezza, piena disponibilità e sorrisi distinguono, da sempre, lo staff di Centrolegno.

“Aspettiamo fiduciosi che il periodo finisca, lavorando nel rispetto di tutte le normative vigenti, per accogliere con armonia e quotidianità tutti i nostri clienti” concludono Ilaria e Ferdinando, titolari dell’attività, restando a completa disposizione per consulenze telefoniche o via e-mail (centrolegnosas@virgilio.it).

Inoltre, l’azienda effettua consegne a domicilio in tutto il territorio biellese.

Per info: Tel. 015 881139 - www.centrolegno.it