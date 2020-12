Formazione nidi nel Biellese. L’educazione non si ferma. Ripensare i servizi educativi 0-6 durante l’emergenza sanitaria

Sabato 12 dicembre (ore 9.00-12.00), su piattaforma on line, si terrà il seminario conclusivo del percorso legato alla “formazione nidi”, rivolto a tutti i nidi pubblici e privati del Biellese, coordinato dal Consorzio I.R.I.S. di Biella. IL seminario si colloca all’interno dell’accordo tra Enti gestori di NIDI PUBBLICI E PRIVATI, FINALIZZATO A GARANTIRE UN’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’EDUCATRICE ASILI NIDO.

Nell’anno 2015 –racconta il presidente Iris Mariella Biollino- alcune Educatrici di Asilo Nido pubblici biellesi contattarono il Consorzio I.R.I.S. per comprendere se vi era la possibilità che il Consorzio, molto attivo nella formazione professionale in campo socio assistenziale, si facesse carico di promuovere un’offerta formativa continuativa a favore delle Educatrici prima infanzia.

Il Consorzio, potendo formalmente farsene carico, esplorò con le Amministrazioni pubbliche che gestivano asili nido nella provincia di Biella la disponibilità di addivenire ad un accordo per unire forze e risorse per questo obiettivo. A febbraio 2016 nacque quindi il protocollo d’intesa quinquennale, tra soggetti pubblici e privati gestori di Asili Nido nella Provincia di Biella, in tema di formazione a favore del personale educativo degli Asili Nido; il protocollo è oggi attivo tra 10 Amministrazioni pubbliche e 5 nidi privati gestiti da cooperative sociali.

I risultati sono stati incoraggianti. I.R.I.S. è disponibile a portare avanti una 2^ edizione del protocollo a partire dal 2021. L’offerta formativa ANNUALE (Anno educativo) prevista dal Protocollo consiste in 2 seminari (aperti ad Educatrici, Insegnati Scuola Infanzia, Responsabili Servizi e Amministratori della Provincia di Biellla) e 2 corsi di formazione (destinati al personale delle organizzazioni aderente al Protocollo). IL Consorzio ha pertanto organizzato, compreso questo, n. 8 seminari e n. 8 corsi destinati a Educatrici degli Enti sottoscrittori.

Tutta la formazione realizzata ha assunto a riferimento la nuova visione dei Servizi prima infanzia prevista dalla Legge 107/2015 cosiddetta “La Buona Scuola” che istituisce il Sistema integrato di Educazione e istruzione 0-6. Per tale ragione le iniziative formative sono state destinate via via anche agli Insegnanti della Scuola dell’infanzia. Il programma di sabato 12 in versione on line, vista l’emergenza sanitaria in corso, prevede, i saluti istituzionali che porterà l’Assessore Regionale Dr.ssa Elena Chiorino e 4 interventi di esperti del settore:

COSTRUIRE L’EQUILIBRIO TRA EDUCAZIONE E PREVENZIONE A cura della dott.ssa Patrizia Paniccia - Pediatra di libera scelta

ACCOMPAGNARE I BAMBINI IN UN MONDO CAMBIATO A cura della dott.ssa Laura Malavasi - Pedagogista e formatrice

SOSTENERE LE FAMIGLIE DI FRONTE ALL’INCERTEZZA A cura della prof.ssa Tiziana Morgandi - Università di Milano

RIVEDERE AZIONI E ATTENZIONI EDUCATIVE A cura della prof.ssa Donatella Savio - Università di Pavia

Educatori, Insegnanti, Responsabili di Servizio e Amministratori interessati possono iscriversi comunicando nome, cognome e organizzazione di appartenenza alla Mail: marcomartinetti@finis-terrae.org