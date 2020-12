10 trucchi per rendere la tua postazione di lavoro da casa più completa!

Questa casa non è un ufficio! Ma diciamocelo, forse non lo era prima della pandemia, ma in questo preciso periodo, la necessità di trasformare il luogo nel quale mangi e dormi nella tua postazione di lavoro è quanto mai attuale, e conoscere quali sono i migliori prodotti per farlo è una stringente necessità.

Non per tutti lavorare da casa è una fortuna. Ma sicuramente non lo è per chi, ignaro delle prescrizioni aziendali di sicurezza sul lavoro per i videoterminalisti, sfrutta i propri occhi e la propria schiena oltre ogni umano limite.

Se consideriamo che la postura seduta durante il lavoro provoca non pochi scompensi a chi non la sa gestire, è quindi arrivato il momento di vedere insieme 10 trucchi per rendere la propria postazione a prova di sciatica.

Usa i migliori prodotti

La premessa è obbligata, perché chi ha come prima priorità il risparmio non riuscirà a minimizzare i rischi del lavoro seduto. Con una seconda premessa: scegliere i migliori prodotti non significa necessariamente rinunciare al risparmio!

Postura seduta durante il lavoro? Fa’ due conti

Il tuo sguardo deve stare ad almeno 50-70 cm dallo schermo. Le tue mani poggiarsi sulla scrivania per circa 15 cm di lunghezza. L’angolo che intercorre tra la schiena e le gambe dev’essere di 100°, mentre quello tra la parte inferiore e superiore delle gambe di 90°.

Poggiapiedi

L’uso di un poggiapiedi è fondamentale per scaricare correttamente il peso della seduta sulla caviglie. Ce ne sono tanti in commercio, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Palla da Pilates

Per chi ha la sgradevole tendenza all’accumulo di grasso corporeo, evitare la sedentarietà diventa un obbligo quotidiano. Una palla da pilates consente di mantenere una posizione seduta, senza però esentare i muscoli scheletrici da un continuo lavoro. Non è una gran fatica, ma aumenta minimamente il metabolismo basale.

Luce adeguata

Fiat lux, ma che sia quella giusta: la luce a LED sembra che abbia degli impatti negativi sulla stanchezza dell’occhio, da preferire quella alogena per la tua postazione di lavoro da casa.

Regolare la luminosità del monitor

Il monitor deve essere ben visibile all’interno della stanza, ma non deve eccedere in luminosità. I migliori prodotti informatici consentono di inserire il “filtro luci blu”, acquistabile anche separatamente.

Alzatina per il computer

Se lavori con un computer portatile, situazione ormai molto più comune rispetto all’opzione del computer fisso, conviene prendere un’alzatina per il computer. Sono dei veri e propri leggii che si applicano sulla scrivania e consentono di rialzare la tastiera, in modo che non sia completamente orizzontale, ma anche il monitor, che così raggiunge il livello dello sguardo nella postura seduta durante il lavoro.

Cassetti

Non tutti hanno a casa propria una scrivania fornita di tutti i documenti, i volumi o le scartoffie necessarie per il lavoro. Va bene, ora il cartaceo è obsoleto, però anche un dispositivo di firma digitale può far parte di questo elenco. Tieni i documenti o i dispositivi organizzati in appositi cassettini, sotto o sopra la scrivania.

Lampada regolabile

Specialmente d’inverno, quando durante gli orari d’ufficio troviamo dal buio pesto al solleone!

Acqua

La disidratazione molto spesso non viene percepita immediatamente, ma presenta spiacevoli effetti collaterali. Mantieni l’idratazione dei tessuti bevendo frequentemente.