Tav: al via l'allargamento del cantiere dell'alta velocità. I manifestanti verso Giaglione

"Il tentativo di allargamento del cantiere di questa notte è l'ennesimo e ridicolo spot pubblicitario di Telt che, nonostante i cronici ritardi ventennali dell'opera, vorrebbe dimostrare che i lavori stanno andando avanti". Così su Facebook il movimento No Tav, dopo l'avvio dei lavori di allargamento del cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione in Val Susa.

Dalla questura fanno sapere che al momento la situazione é tranquilla, con le forze dell'ordine che presidiano l'intera area. "L'intero paese di Giaglione - aggiungono i No Tav - è cinto d'assedio con Polizia e Digos che ne controlla gli ingressi, posti di blocco in giro per la valle e in stazione a Susa. Nonostante ciò però il movimento No Tav non si perde d'animo, i resistenti dei Mulini stanno continuando a frenare il procedere dei lavori e molti abitanti della valle stanno tentando di raggiungere Giaglione".