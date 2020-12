Sala Biellese piange la morte di Lorenzo Ferraro

“Una pagina importante della storia di Sala Biellese se n'è andata per sempre. Resterà per sempre nei nostri cuori”. Con queste parole il sindaco Roberto Blotto ricorda la figura di Lorenzo Ferraro, mancato ieri all'età di 82 anni.

Persona molto attiva nel mondo del volontariato e nell'associazionismo, Ferraro ha guidato negli anni '80 la locale casa di riposo e per oltre 20 anni è stato presidente del Circolo Arci Amici di Bornasco. “Era l'anima della frazione – sottolinea il primo cittadino – Si è sempre speso in prima persona per organizzare eventi e feste d'animazione. Tutti noi abbiamo perso un pezzo importante della nostra vita”.

Chi volesse dare l'ultimo saluto alla salma di Ferraro, ci si potrà recare domani, 11 dicembre, alle 15 al cimitero di Sala Biellese nel rispetto delle normative vigenti.