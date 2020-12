Pralungo, a fuoco la cappa di una cucina. Momenti di apprensione

Intervento, poco prima delle 9 di questa mattina, di Vigili del Fuoco e Squadra volante della Polizia a Pralungo per un principio di incendio in una cucina di una abitazione. E sono stati momenti di apprensione per il cittadino.

Da alcune indiscrezioni, un 60enne mentre stava facendosi scaldare il latte sul fornello, per cause in corso di accertamento, le fiamme avrebbero intaccato la cappa che intrisa d'olio, avrebbe preso fuoco.

A quel punto il biellese dopo aver tentato inutilmente di gettare acqua con l'intento di spegnere, avrebbe iniziato a buttare nel cortile i mobili per salvarli da un eventuale rogo.

L'arrivo dei soccorsi ha evitato il peggio. L'uomo è poi stato tranquillizzato dai sanitari dell'ambulanza del 118.