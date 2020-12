Pilastro inclinato, i Carabinieri chiudono al transito la provinciale 215 a Valle San Nicolao

Nella mattinata di oggi, a causa di una visibile inclinazione di un pilastro in mattoni di sostegno del tetto di una vecchia abitazione della Frazione Chiesa di Valle San Nicolao, nel timore del pericolo che la struttura collassasse sulla strada, la provinciale 215 è stata chiusa al transito al km. 3.000.

Il traffico è stato dirottato su viabilità locale così da evitare pericoli per gli automobilisti e mettere in sicurezza il tratto interessato. Il Sindaco ha emesso un’apposita ordinanza ed ha disposto un sopralluogo al fine di valutare l’intervento di messa in sicurezza dello stabile interessato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bioglio, che nel transitare durante un normale servizio di prevenzione hanno notato l’anomalia ed avvisato il primo cittadino.