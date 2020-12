Ferisce due agenti di Polizia, minaccia di morte i vicini e si da alla fuga. Arrestato biellese di 60 anni

Due agenti della Squadra volante feriti e una serie di minacce da manuale contro i vicini e gli operatori del 118. Questo il bilancio della notte dell'8 dicembre a Pralungo per le escandescenze di un ubriaco. Tutto inizia alle 3 quando, da un'abitazione di via Garibaldi, arriva la richiesta alla centrale operativa di intervento per B.O di 60 anni che dal balcone di casa urla e minaccia di morte i vicini.

Arrivati all'indirizzo, i poliziotti notano l'uomo con un bastone in mano asserire "attenzione che è pieno di spie in giro". Sentite queste parole, gli agenti lo convincono a calmarsi e a far ritorno all'interno dell'abitazione. Sembra tutto finito e invece, non contento e trascorse due ore esatte, giunge una nuova chiamata per altre escandescenze del 60enne. Questa volta il biellese ha in mano una padella e se la prende con gli operatori del 118 minacciando di fargli male. Gli uomini della Squadra volante provano allora a fermarlo, nonostante il tentativo di colpirli in testa con la pentola. Parte dalla mano del poliziotto una prima spruzzata di spray al peperoncino che provoca soltanto un effetto debole, tanto che l'uomo salta dal balcone del piano terreno e scappa verso i boschi.

Nasce l'inseguimento, nel quale ha la meglio il fuggitivo che dopo un ennesimo tentativo di colpirli, riesce a far perdere le sue tracce nel buio della notte ormai avanzata. La calma dura fino alle 8 del mattino quando la Polizia viene a sapere che il 60enne si è rifugiato nella casa di un conoscente, con la scusa di essere inseguito da soggetti che vogliono ucciderlo. A quel punto, all'arrivo degli agenti e dell'equipe dell'ambulanza, il biellese gli scaglia contro, con tutta forza, una carriola e 20 mattoni riuscendo a rompere due vetri dell'auto delle forze dell'ordine.

E ancora, poco dopo, lancia una sedia e un estintore verso i poliziotti ferendoli entrambi e procurandogli poi, 5 giorni di prognosi, nonostante una nuova spruzzata di spray al peperoncino, risultata ancora senza effetto. Alla fine riescono ad immobilizzarlo a terra e mettergli le manette ai polsi. L'uomo viene così sedato dai sanitari e trasportato in Questura dove trascorre la giornata e la notte tra l'8 e il 9 dicembre. Alle 14 di di ieri, si svolge il processo per direttissima dove viene convalidato l'arresto con l'obbligo di firma.