Biella - Fiamme da un appartamento di via Rosmini FOTO

Non è ancora accertata la causa che ha sviluppato un incendio in un alloggio di un condominio di via Rosmini a Biella. Tre squadre dei Vigili del Fuoco insieme a una pattuglia della Polizia locale cittadina sono intervenuti oggi pomeriggio alle 16,30, probabilmente dopo la chiamata di soccorso da qualche vicino di casa.

Le fiamme fuoriuscivano da una porta finestra che dà sul balcone. All'interno non erano presenti i proprietari. Nel volgere di poco tempo, i pompieri sono saliti al quarto piano dello stabile e hanno domato l'incendio. Danni ancora da quantificare.