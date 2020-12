Neve abbondante in Valle Cervo, sindaco Piatti aiuta a spalare insieme ai cittadini

Sono state copiose le nevicate dei giorni scorsi nel Biellese. In particolare, nell'alta Valle Cervo strade e frazioni si sono risvegliate con molti centimetri di neve. In molte occasioni, i cittadini si sono rimboccati le maniche spalando e rimuovendo la neve presente. Tra questi c'era anche il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti che, con gli abiti della Protezione Civile, ha aiutato in paese insieme ai residenti.