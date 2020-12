Trattamento Fisioterapico allo sperone calcaneare, a cura del dottor Aldo Bloise

“La terapia riabilitativa più efficace, nel trattamento della spina calcaneare, è quella ad onde d’urto, ovvero onde acustiche ad alta energia, che non frantumano la calcificazione plantare, ma ripristinano il giusto livello di ossigenazione, attraverso un meccanismo di ipervascolarizzazione dell’area sofferente” spiega il dottor Bloise.

Gli impulsi pressori prodotti dalle onde d’urto sono riescono a ridurre, nelle zone colpite, l’infiammazione dei tessuti, grazie ad una neoformazione di vasi sanguigni e una riattivazione dei processi riparativi. Le onde d’urto rappresentano una terapia sicura ed efficace, se applicata da professionisti del campo della riabilitazione: lo dimostrano gli innumerevoli studi scientifici effettuati nel trattamento di patologie ortopediche, come la spina calcaneare, la tallonite, la fascite plantare e l’epicondilite.

Normalmente, il ciclo riabilitativo consigliato va dalle cinque alle sette sedute, con una durata di 15 minuti a seduta. Il trattamento prevede una o due sedute settimanali, con intervalli che vanno dai 3 ai 5 giorni fino ad un massimo di 10 sedute consecutive. Già dai primi trattamenti si potrà godere dei benefici terapeutici: le onde d’urto rappresentano la terapia elettiva e meno impegnativa per i pazienti che si avvicinano per la prima volta al trattamento, grazie all’ottimo rapporto tra numero di sedute e di benefici ottenuti, alleviando il dolore e stimolando la riparazione delle ossa e dei tendini, in tempi più rapidi e con un notevole risparmio economico.

