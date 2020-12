Toelettatura 007er arriva a Biella. Sabato raccolta cibo per cani in difficoltà: “Una scatoletta può fare differenza”

Buone notizie per gli amici a quattro zampe biellesi. Da qualche settimana si è trasferito a Biella Toelettatura 007er, il salone che si prende cura dell’igiene dei nostri cani rilevando la precedente gestione di Marco Pagan (Per un Pelo) di via Eugenio Bona, in un ambiente confortevole e altamente sicuro.

Il servizio si conferma di elevata professionalità verso i nostri animali da compagnia, come ci spiega il titolare Dario Ferro: “Sostanzialmente i servizi rimangono immutati: continuo a ricevere su appuntamento un cliente alla volta, utilizzando i dovuti dispositivi sanitari individuali e mantenendo le opportune distanze. È sempre possibile richiedere un incontro conoscitivo senza impegno per conoscere appieno la situazione”.

Confermati anche i servizi, con qualche novità. “Di nuovo mi hanno fornito in assistenza uno shampoo monodose per quei cani che riscontrano problemi di dermatiti – prosegue Ferro – Come il cliente ha potuto constatare, passiamo dalla rasatura al lavaggio con l’utilizzo di shampoo certificati e adatti a seconda del tipo di pelo che presenta il nostro compagno di vita. Passiamo, infatti, dal volumizzante per manti ruvidi fino ad arrivare alle pelli sensibili dei cuccioli e allo shampoo antiparassitario. Senza dimenticare la pulizia del sotto zampa e la tecnica dello stripping per mantenere la densità e l’estetica del pelo secondo gli standard previsti”.

Ma la parola d'ordine è sempre una: sicurezza. “Le superfici e gli strumenti impiegati vengono di volta in volta puliti e igienizzati garantendo così un’assoluta sicurezza”. Toelettatura 007er guarda anche alla solidarietà: sabato 12 dicembre, infatti, sarà effettuata al salone di Biella una raccolta cibo per gli animali in difficoltà. “Dato il momento di emergenza, hanno più che mai bisogno di aiuto – sottolinea Ferro – Per incentivare le donazioni, verrà regalato un buono sconto del 20 per cento su un servizio di toelettatura per i nostri amici a quattro zampe a tutti coloro che contribuiranno alla raccolta cibo. Partecipate, anche perchè una sola scatoletta può fare la differenza”.

Per usufruire dei servizi di Toelettatura 007er è necessaria la prenotazione ai numeri 351.9409417 e 015.351877 per assistere il vostro amico peloso.

Toelettatura 007er si trova a Biella, in via Eugenio Bona 12.

Per informazioni: toelettatura007er@gmail.com o pagina Facebook (clicca qui).