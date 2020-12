Nuovi orari per gli Hot Spot tamponi al centro Biella Rugby

Nuovi orari per gli hot spot operativi al centro sportivo Biella Rugby in via Salvo D'Acquisto a Biella. L’avvio nei nuovi spazi è stato fissato per oggi 10 dicembre, grazie alla sensibilità della società biellese che ha messo a disposizione l’area, durante la sospensione dell’attività agonistica, consentendo a cittadini ed operatori di fruire di maggiore comfort rispetto all’attuale collocazione.

Nuovi Orari - Operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15 - sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle 10.30, accesso diretto per personale scolastico dalle 10.30 alle 15.00 e rientri dall'estero dalle 12.00 alle 15.00 - la struttura sarà attiva fino a quando non ci sarà la ripresa del campionato. Il personale infermieristico che opererà insieme ai medici delle USCA sarà messo a disposizione dall’ASL BI e dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia che anche in questa occasione sarà al fianco dell’ASL BI per favorire il tracciamento e la prevenzione del Covid.

Il principio è sempre quello del tampone con modalità “drive through”: è stata prevista una tensostruttura esterna con maggiori coperture per proteggere dal freddo i dipendenti; questi ultimi comunque avranno anche spazi di lavoro più estesi all’interno e la possibilità di accedere ad aree ristoro messe a disposizione dal Biella Rugby.