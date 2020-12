Cresce il Cammino di Oropa, è nella Top 10 in Italia

Con 1200 credenziali distribuite e 1100 passaggi documentati il Cammino di Oropa è l'unico cammino piemontese a entrare nella Top 10, piazzandosi al 7° posto in Italia. Molto vicino ai numeri del Cammino di San Benedetto, attivo da più di 5 anni.

Nei giorni scorsi, sono usciti i dati sulla frequentazione dei cammini italiani, raccolti dall'editore Terre di Mezzo, l'osservatorio più autorevole sul fenomeno del cammino. Da quanto emerge, il Cammino di Oropa è l'itinerario che è cresciuto di più nel 2020, in controtendenza rispetto ai cammini più blasonati come la Via Francigena e il Cammino di Francesco (per non parlare del Cammino di Santiago), sui quali i passaggi sono calati nel 2020.

Il cammino d'Oropa è uno dei più "giovani" cammini italiani e ha conosciuto un successo inatteso: 300 viandanti lo hanno percorso nel 2019 e quest'anno il flusso è quadruplicato. Per il 2021, quando si festeggerà l'Incoronazione di Oropa, si prevede un forte aumento del flusso. Il cammino unisce Santhià a Oropa in 4 brevi tappe e la semplicità del percorso è una delle chiavi del successo.