Covid-19, alle 11 incontro istituzionale on line per la gestione dell’emergenza

"In occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Sindaci tenutasi in data 25 novembre, richiesta dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, sull’emergenza Covid nel Biellese, è emersa la necessità di sottoporre alla vostra attenzione alcune questioni al fine di addivenire a una soluzione univoca delle criticità. Sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la Provincia di Biella, ed il sottoscritto, nella veste di coordinatore, ha incontrato, con cadenza quasi settimanale, i Sindaci per condividere scelte e modalità di azione al fine di affrontare in modo sincrono la gestione emergenziale”.

Con queste parole, il Vice Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha inviato il Prefetto Franca Tancredi, il Commissario ASL Diego Poggio, gli Assessori Regionali Luigi Icardi, Elena Chiorino e Chiara Caucino, il Consigliere Regionale Michele Mosca, le organizzazioni sindacali ed i sindaci biellesi ad una riunione in videoconferenza che si terrà oggi, giovedì 10 dicembre, alle 11.

